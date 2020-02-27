27 февраля 2020



В Орле покажут документальный фильм о «последнем панке» из Орла Константине Ступине (18+)

13 марта в 19.30 в Орле в кинотеатре «Победа» состоится премьера документального фильма об андеграундном российском рок-н-рольщике Константине Ступине — «СТУПА» режиссер (Кирилл Ненашев) (18+).

Это будет разовый специальный показ. После показа состоится встреча с кинорежиссером, сообщают организаторы.

Впервые фильм был показан в рамках фестиваля ArtDocFest в кинотеатре «Октябрь». Зрительская премьера в Москве прошла 4 февраля в крупнейшем кинотеатре Москино – «Космос» на ВДНХ.

В течение последних недель режиссер представлял фильм в кинотеатрах Казани, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калуги, Тулы, Рыбинска, Перми, Новосибирска, Владимира и Нижнего Новгорода. 27 февраля стартует долгоиграющий прокат в московском «Иллюзионе».

 

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Опубликовано 27 Фев 2020 в 14:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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