В Орле покажут документальный фильм о «последнем панке» из Орла Константине Ступине (18+)

13 марта в 19.30 в Орле в кинотеатре «Победа» состоится премьера документального фильма об андеграундном российском рок-н-рольщике Константине Ступине — «СТУПА» режиссер (Кирилл Ненашев) (18+).

Это будет разовый специальный показ. После показа состоится встреча с кинорежиссером, сообщают организаторы.

Впервые фильм был показан в рамках фестиваля ArtDocFest в кинотеатре «Октябрь». Зрительская премьера в Москве прошла 4 февраля в крупнейшем кинотеатре Москино – «Космос» на ВДНХ.

В течение последних недель режиссер представлял фильм в кинотеатрах Казани, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калуги, Тулы, Рыбинска, Перми, Новосибирска, Владимира и Нижнего Новгорода. 27 февраля стартует долгоиграющий прокат в московском «Иллюзионе».