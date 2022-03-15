15 марта 2022



В Орле покажут фотографии мирового уровня (6+)

В Орловском музее изобразительных искусств в четверг откроется выставка «Международный фотосалон “Numismatics Awards 2020”». Здесь будут представлены лучшие работы, принявшие участие в престижном конкурсе Международной федерации фотографического искусства FIAP (фр. Fédération Internationale de l’Art Photographique). Международная федерация фотоискусства была основана в 1950 году, в ее состав входят национальные фотографические федерации разных стран – действительные члены FIAP, с каждым годом их все больше. В настоящий момент организация насчитывает более 85 национальных ассоциаций, находящихся на пяти континентах. Своей целью FIAP видит содействие продвижению фотографических знаний в мире на художественном, образовательном и научном уровне в соответствии с принципами ЮНЕСКО, а также развитие братских связей и дружественных отношений между всеми государствами-членами федерации, доверия между народами в целях укрепления мира во всем мире. Все соображения политического, идеологического, расового или религиозного характера, полностью исключены из деятельности FIAP.

На выставке представлено более 40 фоторабот из разных уголков нашей планеты в четырех категориях: цветные и монохромные фотографии на свободную тему, портретные снимки и фотографии на тему путешествий.

Среди участников такие имена, как Иштван Керекеш (Венгрия), фотожурналист, известный своими преимущественно черно-белыми портретами, отражающими стойкость и решимость запечатленных на них людей; Мартина Ван Раад (Нидерланды), фотограф, наблюдающий через объектив фотокамеры за удивительной жизнью пернатых; Ванкувен Ванг (Тайвань), фотохудожник, влюбленный в океан и животных, населяющих его; Мартин Шульц (Германия), фотограф, передающий на своих фотоработах красоту природы в разные времена года и другие известные авторы.

Выставка продлится с 17 марта по 3 апреля 2022 года.

 

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Опубликовано 15 Мар 2022 в 18:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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