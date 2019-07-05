5 июля 2019



В Орле покажут «Московские триптихи» (6+)

В Орловском краеведческом музее 12 июля откроется фотовыставка работ Константина Кокошкина «Московские триптихи». Вот уже тридцать лет Кокошкин профессионально занимается фотографией – в центральных советских газетах и журналах, в своей фотостудии, в новом российском глянце. В последние годы он остановился на индустриальной съемке. Кажется – что может быть красивого в огромных цехах, наполненных станками, оборудованием, извергающими шум, грохот и снопы разноцветных искр или на вздыбленной конструкциями стройке, в окружении башенных кранов, экскаваторов и бульдозеров. Но в в творчестве фотографа совсем иначе раскрывается этот индустриальный рациональный мир, созданный инженерной мыслью людей и управляемый их волей.

Константин Кокошкин — лауреат национальной премии «Золотой глаз России» – высшей профессиональной награды в сфере фотоискусства. Он автор нескольких фотокниг: «Москва», «Автомобили мира», «Московское метро», «Хребет России». Над последней книгой «Русский альбом» он работал в течение 15 лет и объехал за это время всю страну. Выставка «Московские триптихи» продлится до 12 августа.

 

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Опубликовано 05 Июл 2019 в 12:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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