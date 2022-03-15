15 марта 2022



В Орле покажут новый путеводитель по Орловскому краеведческому музею (6+)

В Орле 17 марта в 15 часов состоится презентация нового путеводителя по Орловскому краеведческому музею. Это итог масштабных экспозиционных работ, которые велись на протяжении ряда лет. Путеводитель знакомит читателей с разделами музея, рассказывающими об истории Орловского края с древнейших времен до настоящего времени, его природе, культуре и знаменитых людях. В нём отражено всё многообразие фондовых коллекций.

Авторы путеводителя – сотрудники Орловского краеведческого музея, создававшие те или иные разделы экспозиции. Они в увлекательной форме рассказали об экспонатах музея.

Презентация путеводителя проходит в рамках празднования юбилейной даты – 125-летия Орловского краеведческого музея. Это не первое мероприятие в череде юбилейных событий. В ходе презентации будет сделан обзор того, что музей сможет предложить вниманию публики в будущем.

 

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Опубликовано 15 Мар 2022 в 12:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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