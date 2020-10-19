19 октября 2020



В Орле покажут политику в лицах (12+)

С 21 по 27 октября в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать книжная выставка «Политические портреты: прошлое и настоящее» (12+).

Читатели смогут более подробно узнать о жизни Петра Первого; книги из серии «Жизнь замечательных людей» расскажут о Елизавете Петровне, Александре I и других исторических деятелях, а книги Э. Радзинского раскроют историю династии Романовых.

На книжной выставке читатель найдет объемные портреты таких ярких личностей, как В. Ленин, И. Сталин, Г. Зиновьев, Л. Каменев, П. Струве, П. Милюков и др. Также будут представлены книги о современных политических лидерах – М. Горбачеве, Б. Ельцине, В. Путине, и об известных зарубежных деятелях. Примечательно, что авторы книг рассказывают не только о политических взглядах известных личностей, но и показывают их человеческие качества, рассказывают о привычках и увлечениях политиков.

На выставку приглашаются все желающие.

 

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Опубликовано 19 Окт 2020 в 17:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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