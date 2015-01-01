В Орле полицейские изъяли более ста ящиков нелегального шампанского

В одном из складских помещений, расположенном в Заводском районе г. Орла, полицейские обнаружили шампанское, вызывающее сомнение в его легальном производстве: на бутылках, в которые был разлит напиток, отсутствовали акцизные марки, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Всего в арендуемом помещении склада было найдено и изъято 107 ящиков с 1284 бутылками контрафактного шампанского. Продукция сомнительного происхождения направлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Орловской области.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется работа по установлению владельцев изъятой продукции.