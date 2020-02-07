7 февраля 2020



В Орле полицейские нашли подпольный спиртзаводик

В Орле возбуждены два уголовных дела на подпольное производство спирта. В декабре прошлого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК нашли хозяйственную постройку, где производился, хранился и продавался немаркированный алкоголь. Полицейскими изъято порядка 4800 полных бутылок без акцизных марок общей стоимостью более 350 тысяч рублей. Кроме этого, в хозпостройке, а также в гаражном помещении был обнаружен этиловый спирт и спиртосодержащая продукция общим объемом более 4700 литров стоимостью порядка 283 тысяч рублей. Двое местных жителей не являлись учредителями и руководителями какой-либо коммерческой организации, не имели лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В рамках расследования возбужденных уголовных дел полицейскими были проведены обыски еще по нескольким адресам. Изъятая алкогольная продукция направлена на исследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

 

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Опубликовано 07 Фев 2020 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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