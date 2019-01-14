14 января 2019



В Орле полицейские обнаружили и изъяли более 0,5 кг героина

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержали 25-летнего молодого человека.

При нем  обнаружили двадцать свертков с предположительно наркотическим веществом. Согласно проведенному исследованию, это было более 47 граммов героина.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. г ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В результате обыска в съемной квартире, где проживал задержанный, полицейские обнаружили героин общим весом 527,5 грамма.

Следственным подразделением СЧ СУ регионального УМВД возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. г ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание за данное деяние — лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

В настоящее время ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 14 Янв 2019 в 14:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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