В Орле полицейские пресекли торговлю опасным алкоголем

Сотрудники отдела экономической безопасности выявили факты сбыта опасной спиртосодержащей жидкости двумя орловцами. Мужчины продавали алкоголь из салонов своих личных автомобилей. Потенциальных клиентов искали в социальных сетях и среди знакомых, утверждая, что товар эксклюзивный и приобретен в магазине беспошлинной торговли, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Полицейские изъяли у подозреваемых более 120 бутылок с этикетками различных торговых марок, каждая объемом 1 литр. Проведенное в экспертно-криминалистическом центре исследование установило, что содержащаяся в изъятых бутылках спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности и опасна для здоровья. Возбуждено уголовное дело. Теперь торговцев могут наказать лишением свободы на срок до шести лет со штрафом до полумиллиона рублей.