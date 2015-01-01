В Орле полицейские пресекли торговлю опасным алкоголем

Сотрудники отдела экономической безопасности выявили факты сбыта опасной спиртосодержащей жидкости двумя орловцами. Мужчины продавали алкоголь из салонов своих личных автомобилей. Потенциальных клиентов искали в социальных сетях и среди знакомых, утверждая, что товар эксклюзивный и приобретен в магазине беспошлинной торговли, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Полицейские изъяли у подозреваемых более 120 бутылок с этикетками различных торговых марок, каждая объемом 1 литр. Проведенное в экспертно-криминалистическом центре исследование установило, что содержащаяся в изъятых бутылках спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности и опасна для здоровья. Возбуждено уголовное дело. Теперь торговцев могут наказать лишением свободы на срок до шести лет со штрафом до полумиллиона рублей.

 

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Опубликовано 10 Фев 2017 в 16:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

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