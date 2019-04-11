11 апреля 2019



В Орле полицейские раскрыли кражу 2,5 тонны металла с дачного участка

Сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, причастного к преступлению.

Владелец дачного участка, находящегося в одном из городских садоводческих товариществ, обратился в полицию, как только обнаружил пропажу изделий из металла.

По данному факту сотрудники следственного отдела УМВД России по г.Орлу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали местного жителя 1982 года рождения, который совершил преступление. Стали известны обстоятельства противоправного деяния. Так, ранее неоднократно судимый фигурант нанял грузовое такси и отвез похищенные металлические изделия в пункт приема металла. Общая масса конструкций составила 2,5 тонны. От их продажи он выручил порядка 12 тысяч рублей.

Подозреваемый признал свою вину, он заключен под стражу, ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 11 Апр 2019 в 12:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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