В Орле полицейские установили уклониста от воинской службы

20-летнего жителя Орла, находящегося в розыске за уклонение от армии, выявили сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД.

20-летний гражданин обратился в управление по вопросам миграции областного УМВД по вопросу обмена паспорта. Сотрудники УВМ установили, что данный гражданин находится в розыске как уклонист от воинской службы.

Полицейские оперативно передали информацию в военкомат.

Сотрудник отдела призыва незамедлительно прибыл на место и вручил повестку уклонисту.

Нарушителя ожидает наказание, предусмотренное в рамках действующего законодательства, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.