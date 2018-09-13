13 сентября 2018



В Орле полицейские установили уклониста от воинской службы

20-летнего жителя Орла, находящегося в розыске за уклонение от армии, выявили сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД.

20-летний гражданин обратился в управление по вопросам миграции областного УМВД по вопросу обмена паспорта. Сотрудники УВМ установили, что данный гражданин находится в розыске как уклонист от воинской службы.

Полицейские оперативно передали информацию в военкомат.

Сотрудник отдела призыва незамедлительно прибыл на место и вручил повестку уклонисту.

Нарушителя ожидает наказание, предусмотренное в рамках действующего законодательства, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Сен 2018 в 12:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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