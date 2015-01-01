В Орле полицейские выявили факты хранения и изготовления фальсифицированного алкоголя

В ходе проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД оперативно-разыскных мероприятий, были установлены несколько фактов незаконного изготовления, хранения и сбыта алкогольной продукции на территории областного центра.

Так, у 61-летнего жителя Орловского района полицейские обнаружили и изъяли пять бочек и 12 канистр, наполненные спиртосодержащей жидкостью общим объемом 1240 литров, укупорочный станок, 4 коробки со стеклянными бутылками, несколько упаковок с металлическими крышками и полимерными крышками с дозатором, ленты с этикетками различных марок водки.

Факт незаконного изготовления, хранения и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции также был выявлен полицейскими в Железнодорожном районе г. Орла. В жилом доме и хозяйственных постройках, принадлежащих супружеской паре, сотрудники полиции изъяли порядка 180 литров спиртосодержащей жидкости, фильтрующее приспособление, более 360 наполненных бутылок с этикетками различных марок водки отечественного производства, ленты с этикетками для маркировки алкогольной продукции, а также металлические и пластмассовые крышки для укупорки бутылок.

Также полицейские установили, что к изготовлению и хранению алкогольной продукции причастен житель Советского района Орла. В ходе осмотра его гаража полицейские изъяли около 400 литров спиртосодержащей продукции, прибор для завинчивания пробок, полиграфическую продукцию с этикетками от бутылок и 92 ящика с 2000 бутылками алкоголя.

Помимо этого сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения алкоголя в гараже, принадлежащем жителю Железнодорожного района. Помимо канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 120 литров и 400 готовых бутылок различных марок водки, пустой тары, пробок и этикеток полицейские обнаружили порядка 220 бутылок так называемой элитной алкогольной продукции – коньяк, виски, ром различных марок.

Во всех случаях образцы изъятой алкогольной продукции были направлены на исследования. По данным фактам проводятся проверки. По результатам полученных экспертных заключений будут приняты соответствующие процессуальные решения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.