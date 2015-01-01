В Орле полицейские задержали еще одного наркомана с «синтетикой»

На днях в ходе проведения мероприятий в рамках операции «Наркоман» на улице Металлургов полицейские заметили мужчину, которой шел неуверенной шаткой походкой. При общении с ним обнаружились видимые признаки, которые позволяли предположить, что прохожий находится в состоянии опьянения.

Задержанный был доставлен в отделение полиции. Им казался местный житель 1982 г.р. При личном досмотре у него была обнаружена коробка из под сигарет с небольшим свертком, где находилось порошкообразное вещество.

Как показала экспертиза, это был синтетический наркотик массой 0,37 гр.. По факту незаконного хранения наркотического вещества возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Дек 2016 в 15:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 83

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