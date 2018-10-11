В Орле полицейские задержали угонщика автомобиля

Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в совершении угона.

Житель Заводского района Орла узнал о том, что его машину угнали, только от сотрудников полиции.

Автомобиль «ВАЗ 21150» был остановлен полицейскими ночью во время профилактических мероприятий. Оформляя административное правонарушение, инспекторы ДПС установили, что управляет транспортным средством не его владелец. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Затем полицейские сообщили владельцу о местонахождения его имущества. Выяснилось, что хозяин не знал, что его «ВАЗ 21150» пропал.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации отделом дознания возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый оказался знакомым потерпевшего – это мужчина 1996 года рождения, накануне он был в гостях у хозяина авто. Злоумышленник дождался, когда мужчина уснет, взял ключ от машины и уехал на транспортном средстве, принадлежащем приятелю. Свою причастность к совершению противоправного деяния гражданин признал.

В настоящее время ведется предварительное расследование, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД по Орловской области.