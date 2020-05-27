В Орле половина «зебр» уже на своих местах

В Орле продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. По информации специалистов «УКХ», на сегодняшний день выполнено более 50% работ. В частности, бригады ООО «Доринвест» нанесли на объекты улично-дорожной сети (УДС) 11 360 кв.м осевых линий из запланированных 18 003,3 кв.м (63,1%) и разметили 5 192 кв.м пешеходных переходов из запланированных 12 801 кв.м (40,5%). С начала этой недели осевую разметку уже нанесли на улицах Васильевской, Мостовой и Генерала Родина. Сегодня, 27 мая, четыре бригады ООО «Доринвест» разметят пешеходные переходы на улицах Генерала Родина, Мостовой и Раздольной.

Также продолжаются работы по покраске ограждений. Готовность составляет 78,9% — в порядок приведено 27 303 погонных метра из запланированных 34 602-х. В частности, в Заводском районе от грязи и пыли очищено и покрашено 78% пешеходных ограждений. В Железнодорожном районе 83,6%. В Северном районе 81,4%. В Советском районе работы выполнены полностью.