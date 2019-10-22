22 октября 2019



В Орле посадили всего 205 новых деревьев

В рамках субботника в областном центре высажено всего 205 саженцев деревьев и 953 кустарников. Также во время экологического месячника устроено 1 309 кв. м газонов. По словам замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова, анализ годового баланса высаживаемых и сносимых деревьев показал, что в рамках муниципальных контрактов в среднем ежегодно сносится 600-700 растений. При этом объемы высадки составляют 1200-1500 деревьев. Среднегодовой баланс остается положительным благодаря общественным организациям и коллективам вузов. Объемы высадки зеленых насаждений по муниципальным контрактам небольшие из-за структурных и территориальных проблем. Например, сложно высаживать новые деревья вдоль линии улично-дорожной сети на месте снесенных аварийных насаждений, так как многие подрядные организации не имеют оборудования для удаления их остатков.

Тем не менее, в 2020 году планируется значительно увеличить количество высаженных деревьев. По словам генерального директора МУП «Зеленстрой» Юрия Козлова, к весне подготовлено около 6 тысяч саженцев липы и клена высотой два-три метра. Именно столько высаживалось ежегодно еще в начале 2000-х.

При этом стоит отметить две серьезные проблемы с молодыми саженцами. Во-первых, это полив. Посадить молодое деревцо — не самая сложная задача. Несколько лет подряд из-за летней засухи погибает значительная часть саженцев. Во-вторых, многие приобретают дорогие саженцы, привитые на другие породы деревьев. За состоянием таких деревьев необходим постоянный контроль и регулярная обрезка “волчков”. Поэтому лучше приобретать саженцы попроще и не забывать их поливать.

 

Временные ограничения движения в Орле
Супруга Дениса Бойцова побывала в Орле
На орловца напал мужчина с ножом
Опубликовано 22 Окт 2019 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"