В Орле посадили всего 205 новых деревьев

В рамках субботника в областном центре высажено всего 205 саженцев деревьев и 953 кустарников. Также во время экологического месячника устроено 1 309 кв. м газонов. По словам замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александра Филатова, анализ годового баланса высаживаемых и сносимых деревьев показал, что в рамках муниципальных контрактов в среднем ежегодно сносится 600-700 растений. При этом объемы высадки составляют 1200-1500 деревьев. Среднегодовой баланс остается положительным благодаря общественным организациям и коллективам вузов. Объемы высадки зеленых насаждений по муниципальным контрактам небольшие из-за структурных и территориальных проблем. Например, сложно высаживать новые деревья вдоль линии улично-дорожной сети на месте снесенных аварийных насаждений, так как многие подрядные организации не имеют оборудования для удаления их остатков.

Тем не менее, в 2020 году планируется значительно увеличить количество высаженных деревьев. По словам генерального директора МУП «Зеленстрой» Юрия Козлова, к весне подготовлено около 6 тысяч саженцев липы и клена высотой два-три метра. Именно столько высаживалось ежегодно еще в начале 2000-х.

При этом стоит отметить две серьезные проблемы с молодыми саженцами. Во-первых, это полив. Посадить молодое деревцо — не самая сложная задача. Несколько лет подряд из-за летней засухи погибает значительная часть саженцев. Во-вторых, многие приобретают дорогие саженцы, привитые на другие породы деревьев. За состоянием таких деревьев необходим постоянный контроль и регулярная обрезка “волчков”. Поэтому лучше приобретать саженцы попроще и не забывать их поливать.