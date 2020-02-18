В Орле посадят 5 000 саженцев

С наступлением благоприятных для посадки молодых деревьев погодных условий на улицах и в местах общего пользования появятся около 5 тысяч саженцев. Предложения по дополнению «зелёного фонда» предоставляли главы районов, аккумулировались из обращений граждан, в том числе в социальных сетях.

За минувшие годы на территории муниципалитета снесли 2 214 аварийных, больных и старых деревьев. Освободившиеся места необходимо заново озеленить, а оставшиеся пни — отфрезеровать. Ещё 2,5 тыс. саженцев будут расти на новых местах.

Вероятнее всего, работами по озеленению, как в прошлых годах, займётся МУП «Зеленстрой». Соответствующий контракт разместят на электронной площадке на текущей неделе.