18 февраля 2020



В Орле посадят 5 000 саженцев

С наступлением благоприятных для посадки молодых деревьев погодных условий на улицах и в местах общего пользования появятся около 5 тысяч саженцев. Предложения по дополнению «зелёного фонда» предоставляли главы районов, аккумулировались из обращений граждан, в том числе в социальных сетях.

За минувшие годы на территории муниципалитета снесли 2 214 аварийных, больных и старых деревьев. Освободившиеся места необходимо заново озеленить, а оставшиеся пни — отфрезеровать. Ещё 2,5 тыс. саженцев будут расти на новых местах.

Вероятнее всего, работами по озеленению, как в прошлых годах, займётся МУП «Зеленстрой». Соответствующий контракт разместят на электронной площадке на текущей неделе.

 

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Опубликовано 18 Фев 2020 в 16:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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