В Орле после реставрации откроется Дом-музей Леонида Андреева

21 августа в 15.00 в Орле состоится праздник на 2-ой Пушкарной улице, посвященный 145-летию Дома Леонида Андреева и открытию музея после ремонтно-реставрационных работ (6+).

Организаторами мероприятия являются Орловский объединённый государственный литературный музей И.С. Тургенева и Орловский областной центр народного творчества.

Гости литературно-музыкального праздника «Домашняя Пушкарная» услышат отрывки из произведений Леонида Андреева, узнают о нравах и обычаях жителей Пушкарных улиц, смогут поучаствовать в хороводах и посетить увлекательные мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного искусства. Гостей праздника угостят орловским квасом.

В концертной программе примут участие актеры Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева, хор русской песни Лавровского сельского Дома культуры, фольклорные ансамбли и ансамбль русских народных инструментов.