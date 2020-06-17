В Орле поссорились два садоводческих товарищества

Подробности необычного дела опубликованы на сайте орловской антимонопольной службы. Как пояснили в ведомстве, СНТ «Орловский маслобойный завод» имеет фактическое опосредованное подключение к электросетям через СНТ «Строитель 1». При этом документы об опосредованном технологическом присоединении отсутствуют (просто это присоединение ранее не было оформлено надлежащим образом). Председатель СНТ «Строитель-1», ссылаясь на отсутствие надлежащего опосредованного присоединения, просто взял и отключил подачу электроэнергии соседнему товариществу.

Как пояснили в УФАС, факт существующего опосредованного присоединения был установлен решением Железнодорожного районного суда г. Орла от 13.12.2018, а также подтвержден произведенной оплатой за потребленную электроэнергию в адрес СНТ «Строитель-1». Следовательно, СНТ «Строитель-1» не вправе препятствовать перетоку электроэнергии.

В ходе расследования было установлено, что в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей председателем СНТ «Строитель-1» был нарушен запрет на препятствие перетоку электроэнергии. Вина председателя СНТ «Строитель-1» Орловским УФАС России была установлена, и он был оштрафован.