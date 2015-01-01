В Орле поставили топиарный орден

Накануне Дня Победы работники «Зеленстроя» установили в сквере Танкистов топиарную фигуру «Орден Отечественной войны».

— При изготовлении цветочной композиции мы использовали почвопокровный седум различных оттенков и виолу, — сообщила главный специалист по озеленению Татьяна Можина.

Впервые макет Ордена Отечественной войны I степени, которым Орел был награжден 9 апреля 1980 года, установили ко Дню города, 5 августа, в 2013 году. Кстати, используемые при изготовлении топиарных фигур растения можно встретить и в дикой природе. Например, возле памятника природы — балки Непрец — опоры железнодорожного моста в эти дни покрыты тем самым седумом, который используется и для топарных фигур. Очиток прекрасно себя чувствует в очень непростых условиях — он растет на голых бетонных плитах. Именно за свою живучесть очиток и был выбран для топиарных фигур. Кстати, каждое небольшое растеньице вставляется вручную в металлический каркас топиарной фигуры, набитой землей. Поэтому процесс изготовления фигуры растягивается обычно на несколько дней.