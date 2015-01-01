В Орле поставили топиарный орден

Накануне Дня Победы работники «Зеленстроя» установили в сквере Танкистов топиарную фигуру «Орден Отечественной войны».

— При изготовлении цветочной композиции мы использовали почвопокровный седум различных оттенков и виолу, — сообщила главный специалист по озеленению Татьяна Можина.

Впервые макет Ордена Отечественной войны I степени, которым Орел был награжден 9 апреля 1980 года, установили ко Дню города, 5 августа, в 2013 году. Кстати, используемые при изготовлении топиарных фигур растения можно встретить и в дикой природе. Например, возле памятника природы — балки Непрец — опоры железнодорожного моста в эти дни покрыты тем самым седумом, который используется и для топарных фигур. Очиток прекрасно себя чувствует в очень непростых условиях — он растет на голых бетонных плитах. Именно за свою живучесть очиток и был выбран для топиарных фигур. Кстати, каждое небольшое растеньице вставляется вручную в металлический каркас топиарной фигуры, набитой землей. Поэтому процесс изготовления фигуры растягивается обычно на несколько дней.

 

Зачистка нашего городка
В Ливнах повысили плату за детсад
В Орловской области стартовал основной этап ЕГЭ для одиннадцатиклассников
Опубликовано 04 мая 2018 в 13:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"