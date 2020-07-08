8 июля 2020



В Орле поставят контейнеры для раздельного сбора мусора

В центральных местах города появятся новые контейнеры для раздельного сбора отходов (РСО) объёмом 0,9 м3. На территории Орловской области раздельный сбор отходов будет упрощен – орловцы будут делить как ранее и предполагалось – на те, что подлежат вторичной переработке и смешанные отходы (бытовой мусор и упаковку, которую нельзя почистить). Орловцам не придется делить по фракциям стекло, пластик, бумагу, ПЭТ-тару. Все это пойдет в оранжевые контейнеры. На каждом баке разместят таблицу с подсказками, которые напомнят жителям города какие именно виды ТКО можно поместить в бак.

«В основе такой системы разделения мусора лежит идея поддержки устойчивого природопользования и минимизации потерь ценных материалов. Раздельный сбор мусора предполагает его самостоятельное разделение каждым человеком, и эффективность разделения требует сознательности и понимания процесса всеми его участниками. Таким образом, проводимое по правилам бытовое разделение мусора позволяет избежать затрат на его промышленную сепарацию на сортировочных комплексах, а население становится полноценным участником в процессе переработки отходов. Наиболее важным этапом при разделении мусора является отделение пищевых отходов. Это позволяет избежать загрязнения перерабатываемого вторичного сырья продуктами и уменьшить объём свалочного газа на полигонах», — рассказали в пресс-службе регоператора «Зеленая роща».

Компания АО «ЭкоСити»  закупила 70 контейнеров для проекта. Места расположения уже определены. Оранжевые контейнеры появятся:
— у входа в МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
— у входа в сквер «Дворянское гнездо»
— в начале и в конце Ленинского моста
— на конечной остановке общественного транспорта в районе озера «Светлая жизнь»
— на территории сквера «Танкистов»
— у подвесного моста со стороны Богоявленского собора
— на площади Ленина, со стороны гостиницы «Салют»

 

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Опубликовано 08 Июл 2020 в 17:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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