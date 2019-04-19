19 апреля 2019



В Орле поставят контейнеры в местах для пикников. Правда, пока всего два

Региональный оператор собирается установить два контейнера, куда жители могут бросать отходы от пикников. Регулярный вывоз ТКО из зеленой полосы вдоль Оки внесен в график перевозчика. Такой шаг станет логичным продолжением предстоящего субботника. То сть мусор не только уберут, но и сделают так, чтобы он больше не появлялся.

Как сообщили в пресс-службе «Зеленой рощи», 20 апреля коллектив регионального оператора примет участие в общегородском экологическом субботнике. Сотрудники приведут в порядок прибрежную зону реки Оки между Железнодорожным мостом в районе Лужков и микрорайоном «Новая ботаника» — до школы № 52. Парковая полоса является одним из любимых мест отдыха горожан. Пикники и шашлыки не проходят бесследно. За минувшие зиму и лето на муниципальной территории образовалось большое количество мусора. Выявлены несанкционированные свалки. На прибрежной полосе раньше не был организован вывоз твердых коммунальных отходов, мусор девать было просто некуда. В «Зеленой роще» надеются, что после субботника и установки контейнеров ситуация изменится.

 

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Опубликовано 19 Апр 2019 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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