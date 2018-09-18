В Орле построят еще один детский сад

До конца недели планируется заключить муниципальный контракт с ООО «Орловское строительное управление-2» (ОСУ-2) на строительство нового детского сада в микрорайоне «Зареченский». Детский сад на 230 мест будет располагаться по адресу ул. Полковника Старинова, 1, напротив школы №51. Согласно заключаемому муниципальному контракту, подрядчик должен закончить строительство до 15 декабря 2019 года. В четверг, 20 сентября, в 12.00 состоится закладка капсулы времени этого детского садика, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.