18 сентября 2018



В Орле построят еще один детский сад

До конца недели планируется заключить муниципальный контракт с ООО «Орловское строительное управление-2» (ОСУ-2) на строительство нового детского сада в микрорайоне «Зареченский». Детский сад на 230 мест будет располагаться по адресу ул. Полковника Старинова, 1, напротив школы №51. Согласно заключаемому муниципальному контракту, подрядчик должен закончить строительство до 15 декабря 2019 года. В четверг, 20 сентября, в 12.00 состоится закладка капсулы времени этого детского садика, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 18 Сен 2018 в 17:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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