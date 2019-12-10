В Орле построят еще один садик-ясли

На улице Кузнецова в Орле планируют построить детские ясли. Как пишет группа “Новостройки города Орла”, администрация областного центра сформировала земельный участок и заключила муниципальный контракт на разработку проектной документации. Проектированием займётся ООО «Гелайн Проект» из Москвы. Стоимость проектных работ составит 2 460 000 руб. Срок исполнения: 20.05.2020 г. Данный проектировщик ранее обязался разработать проекты ещё двух яслей (на Планерной улице и в микрорайоне №13).

“Согласно требованиям заказчика вместимость будущих яслей составит не менее 80 мест для детей ясельного возраста. Наполняемость и количество групп для детей от 1,5 до 3-х лет определят проектом. Ясли будут построены на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040227:2077, площадью 8 184 м², расположенном возле жилого комплекса «Зелёный остров», — пишет ведущий группы “Новостройки города Орла”.