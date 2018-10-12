12 октября 2018



В Орле построят новый пешеходный переход через железнодорожные пути

На участке Кромская – Цон началось строительство нового современного пешеходного перехода через пути. Он заметит существующий переход, оборудованный только деревянным настилом. Как сообщили в пресс-службе «РЖД», новый переход оснастят световой и звуковой сигнализацией, специальными S-образными накопительными площадками и резинокордовым настилом. Особенность S-образных накопительных площадок заключается в том, что пешеход, прежде чем выйти на настил, вынужден идти по змеевидной конструкции. В итоге пешеход смотрит по сторонам, убеждаясь в отсутствии приближающегося поезда.
Переход повысит безопасность жителей микрорайона Новая Ботаника. Строительство перехода реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», направленной на повышение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Работы планируют завершить в ноябре текущего года.

 

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Опубликовано 12 Окт 2018 в 11:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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