В Орле построят новый пешеходный переход через железнодорожные пути

На участке Кромская – Цон началось строительство нового современного пешеходного перехода через пути. Он заметит существующий переход, оборудованный только деревянным настилом. Как сообщили в пресс-службе «РЖД», новый переход оснастят световой и звуковой сигнализацией, специальными S-образными накопительными площадками и резинокордовым настилом. Особенность S-образных накопительных площадок заключается в том, что пешеход, прежде чем выйти на настил, вынужден идти по змеевидной конструкции. В итоге пешеход смотрит по сторонам, убеждаясь в отсутствии приближающегося поезда.

Переход повысит безопасность жителей микрорайона Новая Ботаника. Строительство перехода реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», направленной на повышение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Работы планируют завершить в ноябре текущего года.