В Орле построят «последний дом» Вермишяна

6 июня состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Базовой, 6г с целью строительства многоэтажного жилого дома. Данный участок относится к общественно-деловой зоне, где жилищное строительство допускается лишь после выдачи специального разрешения и проведения публичных слушаний. Как сообщает группа «Новостройки города Орла», в качестве обосновывающих материалов на суд общественности был представлен эскизный проект, разработанный в 2016 году ООО «Ребрус». Главный архитектор проекта: Сувакин, архитекторы: Банцеров, Фомочкина. Проектирование велось в самый разгар деятельности Ваагна Вермишяна, занимавшего на тот момент пост главного архитектора Орловской области. Вермишян намеревался совершить революцию в градостроительстве Орла, поэтому всячески продвигал новые идеи, генератором которых считалось курируемое им архитектурное бюро «Ребрус», — отмечают ведущие группы.

«Данный проект в самом деле заметно отличается от всего, что было построено в Орле за последние годы. Выглядит амбициозным и дорогим. Кто знает, быть может, если бы Вермишян по сей день оставался на посту главного архитектора, то, возможно, он смог бы убедить заказчика в целесообразности его реализации. Но, как известно, Ваагн Ваникович благополучно завершил свою миссию на территории Орловской области. Вслед за ним прекратило свою деятельность и архитектурное бюро «Ребрус». Таким образом, представленный проект следует рассматривать скорее как страничку истории, нежели как жизнеспособную идею», — резюмируют ведущие «Новостроек».

Из короткого доклада директора акционерного общества «Управление капитального строительства г. Орла» (АО «УКС г. Орла») Александра Боева собравшиеся узнали, что в качестве застройщика (технического заказчика) будет выступать его организация. ООО «Газстройинвест», являющееся собственником земельного участка, возьмёт на себя финансирование проекта. Подрядная организация будет выбрана позже, и уже с учётом её пожеланий и технических возможностей разработают новый проект. Работу по проектированию, скорее всего, доверят одному из орловских институтов («Гражданпроект» или «Орёлпроект»). Тех, кто надеялся на скорое появление нового дома, придётся разочаровать. Ввиду отсутствия рабочего проекта, и неопределённости вокруг заказчика, ожидать начала строительства в ближайшие год-два не стоит. Ещё с 2014 года на балансе УКСа лежит нереализованный проект 17-этажного монолитно-каркасного дома, планируемого к строительству на Черепичной улице, д. 20. Есть основания предполагать, что до него руки дойдут в первую очередь, — отмечают в группе.