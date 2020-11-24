В Орле построят школу на 1225 мест

Школа на улице Зеленина будет построена по образу и подобию центра образования в Брянске. Он, к слову, уже успешно функционирует — 1 сентября 2020 года принял первых воспитанников. Какая подрядная организация возьмёт на себя обязательство по строительству школы для 1225 учащихся станет известно 30 ноября 2020 года. Сейчас ведётся приём заявок.

Как рассказал замначальника управления градостроительства администрации Орла Алексей Степанов, проектная документация на новое общеобразовательное учреждение взята из реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования. Школа в Орле будет строиться с 11 января 2021 года по 22 ноября 2022 года.

В плане — два корпуса, в том числе отдельный для начальной школы. Один высотой 4 этажа, другой — 5 этажей. В каждом будет оборудован спортивный зал. Предусмотрена вместительная столовая для 600 учащихся и актовый зал. На пришкольной территории оборудуют футбольное, баскетбольное и волейбольные поля, беговые дорожки.

Отапливаться школа на улице Зеленина будет от собственной котельной.

Последнему слову техники будут отвечать системы пожарной и охранной сигнализации, системы озвучивания и видеонаблюдения. Обязательно оборудуют систему вызова экстренной помощи для маломобильных группа населения.