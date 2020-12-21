21 декабря 2020



В Орле поступления по страховым взносам составили более 10 млрд рублей

По итогам 11 месяцев 2020 года во внебюджетные фонды Орла поступило более 10,6 млрд. рублей страховых взносов или 102,0% к уровню прошлого года с ростом на 209,4 млн. рублей.

По страховым взносам в ПФ РФ поступления составили более 7,7 млрд. рублей или 101,6% к уровню прошлого года с ростом на 122 млн. рублей.

За 11 месяцев 2020 года в ФФОМС поступило почти 1,9 млрд. рублей или 105,2% к аналогичному периоду прошлого года с ростом на 93,4 млн. рублей. По страховым взносам в ФСС за январь- ноябрь текущего года поступило 932,9 млн. рублей или 99,4% к уровню прошлого года, информирует пресс-служба ИФНС по г. Орлу.

 

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Опубликовано 21 Дек 2020 в 11:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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