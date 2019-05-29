В Орле поубавится киосков «Роспечати»

Администрация города Орла просит «Роспечать» освободить несколько земельных участков. Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, всего на территории города расположены 54 киоска «Роспечати». По 29-ти из которых договоры аренды, заключенные в 2010 году, еще действуют. Что касается остальных 25 киосков, то администрация Орла подала иск в Арбитражный суд с требованием освободить данные площадки.

По информации первого замглавы горадминистрации Олега Минкина, в ходе судебного разбирательства между сторонами было достигнуто мировое соглашение, в рамках которого «Роспечать» обязана принимать участие в торгах на аренду этих 25 земельных участков. В случае, если фирма не заявляется на торги или не побеждает, то в течение 20 дней должна освободить площадки. 19 мая администрация Орла объявила аукционы на аренду шести участков. Три аукциона не состоялись — на один никто не заявился, еще два аннулированы по техническим причинам. «Роспечать» заявилась на остальные три аукциона, в итоге выиграла только одну площадку, сообщил Олег Минкин. Таким образом, до 9 июня фирма обязана убрать киоски с трех земельных участков. Аукционы по оставшемуся 21 лоту будут объявлены в ближайшие дни.