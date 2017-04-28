В Орле повысили квартплату

№18 (466) от 2 июня 2017 г.

На майской сессии городского совета депутаты большинством голосов все же приняли решение о повышении квартплаты в Орле на 15%. Напомним, по закону сами собственники должны со своей управляющей компанией (УК) определять размер платы за содержание жилья, ведь многоэтажки разные и перечень работ от дома к дому может очень сильно варьироваться. Постановление горадминистрации депутаты согласовывают лишь для тех домов, где нет управляющей компании или собственники не смогли договориться с УК о размере такой платы. Юристы на заседании профильного комитета предложили внести поправки в постановление и прописать пункт, по которому УК не смогут автоматически распространять постановление горсовета на все дома. Но в итоговом документе этот пункт так и не появился. Что характерно, на сессии ни один депутат не выступил с аргументами за повышение платы – все выступления были только против. Между тем молчаливое большинство все же пролоббировало интересы «непрозрачных» УК.

Прозрачность в отчётах УК останется несбыточной мечтой орловцев

Напомним, на профильном комитете вопрос о повышении тарифов не прошел, так как голоса разделились 50 на 50. При этом в ходе обсуждения предстоящего повышения квартплаты уже в который раз были высказаны претензии к УК, которые не предоставляют на согласование жителям акты выполненных работ. И ежегодный отчет о собранных и израсходованных средствах не содержит никакой конкретики. За три месяца, прошедших со времени начала обсуждения повышения квартплаты, от управляющих компаний не поступило никаких предложений по поводу повышения прозрачности в распределении собранных с жильцов средств.

Между тем начальник финансово-экономического управления Артем Митасов отмел все упреки в непрозрачности, так как они не имеют отношения ни к методике расчетов тарифа, ни к его размеру. Поэтому в итоговом документе были учтены лишь поправки по исключению тех или иных строчек из перечня работ и их величины.

Дома разные – тариф один

В очередной раз на сессии депутат Сергей Елесин озвучил идею о необходимости более дифференцированного подхода к установлению тарифов. В качестве примера была приведена Липецкая область, где плата различается в кирпичных, панельных, блочных и деревянных домах. Предложил депутат учитывать и возраст строения: ведь ни для кого не секрет, что чем старше дом, тем больше средств требуется на его текущее обслуживание.

При этом депутат попросил коллег учитывать не только инфляцию, но и реальные доходы населения. Если инфляция действительно в последние годы росла ускоренными темпами, то реальные доходы населения увеличивались не столь шустро. Кризис и так в первую очередь ударил по не самым богатым слоям. Ранее в своем выступлении руководитель МУП ЖРЭП (З) отметил, что растут неплатежи за жилищно-коммунальные услуги. У людей просто нет денег, и увеличение квартплаты – это очередной удар по самым незащищенным. Впрочем, как мы уже упомянули, защита интересов кучки управляющих компаний для большинства депутатов оказалась важнее, чем защита интересов собственных избирателей.

«Больше» ещё не значит «лучше»

Депутат Игорь Коновалов напомнил коллегам, что уже не раз повышение тарифов совершенно никак не влияло на результат. Самый свежий пример – повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Увеличение платы за проезд в маршрутках не привело к существенному улучшению транспортного обслуживания горожан. Число ДТП с участием гоняющих по улицам автобусов не сократилось. А муниципальное предприятие «ПАТП-1» вообще оказалось на грани банкротства, хотя тариф и повысили.

В аналогичном ключе выступил и депутат Иван Дынкович, который обратил внимание, что федеральный центр устраняется от решения проблем в сфере ЖКХ. Рост цен не влияет на качество обслуживания населения. При этом сфера ЖКХ все более становится криминализированной. Отсутствует прозрачная отчетность. Управляющие компании оказываются аффилированы с местными властями, в том числе и со многими депутатами. Тарифы необходимо рассматривать, но необходимо говорить и об ответственности бизнеса перед потребителями услуг ЖКХ. При этом очень показательным стал момент учета мнения собственников жилья – их просто не пропустили в зал, а высказаться дали лишь одному представителю общественности. Этот факт как нельзя лучше иллюстрирует истинное отношение властей к мнению простых жителей.

Общественность – против

Председатель совета собственников одного из домов Эдуард Самушенок все же получил возможность озвучить обращение к депутатам по поводу повышения платы за содержание и ремонт общего имущества в домах. По мнению общественников, предложенные тарифы составлены в нарушение действующего законодательства (об этом, кстати, говорилось и на заседании комитета). Также инициативные орловцы не уверены в экономической обоснованности представленных размеров платы и считают ее завышенной. В который раз общественники попытались докричаться до властей – жители не видят работы УК, кроме уборки дворов. УК перед собственниками не отчитываются в полном объеме, и поэтому жильцы не видят необходимости повышать квартплату. В такой ситуации повышение тарифов выгодно не жителям, а только управляющим компаниям. И, что характерно, депутаты усиленно лоббируют интересы частного бизнеса.

Профсоюзы – против

Председатель областной федерации профсоюзов Николай Меркулов также отметил, что данный вопрос не рассматривался на трехсторонней комиссии. На сегодня еще не остыли негативные эмоции, которые вызвало изменение способа оплаты за общедомовые ресурсы, что привело к увеличению платежей за коммунальные услуги населения. Падает уровень жизни людей, и в этой ситуации Николай Меркулов попросил отложить повышение платы за содержание жилья.

Депутаты – за

Но никакие аргументы на большинство народных избранников не повлияли, и в итоге депутаты большинством голосов (20 «за», 10 «против» и 3 «воздержались») все же поддержали постановление администрации об увеличении платы за содержание и ремонт жилья (при этом голосование «за» дважды пересчитывали). «Орловская среда» считает, что жители города должны знать своих «героев», поддержавших повышение квартплаты, по именам. Так же, как и тех, кто голосовал против, отстаивая интересы своих избирателей.

За повышение квартплаты на 15% голосовали:

Это Владимир Негин, Сергей Себякин, Василий Новиков, Раиса Дубровская, Юрий Козлов, Владимир Букалов, Вадим Трифилов, Лариса Антошкина, Александр Головин, Виктор Цуканов, Игорь Цуканов, Тимур Нерушев, Владимир Ветров, Ольга Пилипенко, Александр Родин, Наталья Кирдеева, Владимир Строев, Николай Пчелкин, Владимир Курин — все из фракции «Единая Россия», а также независимый депутат Андрей Верижников,

Против повышения квартплаты проголосовали:

Независимые депутаты Сергей Елесин и Игорь Коновалов; входящие в фракцию КПРФ Евгений Прокопов, Иван Дынкович и Татьяна Калабухова; представители фракции «Единая Россия» Евгений Косогов, Владимир Бутусов, Алексей Студенников, Олег Карпиков и Александр Кузнецов из ЛДПР.

Воздержались:

Николай Паршиков, Александр Коровин, Евгений Шатохин (все из фракции «Единая Россия»).

Плюс 15%

Итак, после предлагаемой индексации размер платы за ремонт и содержание жилого помещения в Орле составит 14,4 рубля. Речь идет о среднестатистической благоустроенной квартире с лифтом, центральным горячим водоснабжением, ванной, природным газом и мусоропроводом площадью 52 кв. м. Если перевести проценты в абсолютные цифры, то квартплата в среднем увеличится на 94 рубля 54 копейки.

Сергей Миляхин

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