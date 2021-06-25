В Орле появилась еще одна церковь

Митрополит орловский и болховский Тихон освятил храм во имя великомученика Георгия Победоносца и совершил божественную литургию в новоосвященном храме.

Храм возведен «всем миром» на территории войсковой части № 03013. Средства собрали сами военнослужащие. Начало строительству было положено еще в октябре 2013 года, архиепископом Антонием. Богослужение посетили начальник орловского территориального гарнизона, командир войсковой части № 03013 Михаил Черников, личный состав части, ветераны военной службы.