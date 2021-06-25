25 июня 2021



В Орле появилась еще одна церковь

Митрополит орловский и болховский Тихон освятил храм во имя великомученика Георгия Победоносца и совершил божественную литургию в новоосвященном храме.
Храм возведен «всем миром» на территории войсковой части № 03013. Средства собрали сами военнослужащие. Начало строительству было положено еще в октябре 2013 года, архиепископом Антонием. Богослужение посетили начальник орловского территориального гарнизона, командир войсковой части № 03013 Михаил Черников, личный состав части, ветераны военной службы.

 

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Опубликовано 25 Июн 2021 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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