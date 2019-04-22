В Орле появилась «первая автоледи»

21 апреля состоялся открытый автомобильный конкурс «Автоледи Орёл-2019», в котором приняли участие 14 автолюбительниц, сообщает администрация Орла.

Девушкам необходимо было выполнить 10 упражнений на скорость.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

1 место заняла Надежда Минакова,

2 место — Кристина Сафонова,

3 место — Марина Аткочунайте.

Соревнования проходили по ул. Салтыкова-Щедрина от пересечения с ул. Пионерской до пересечения с ул. Полесской. Победительнице и призерам конкурса были вручены грамоты и ценные призы.