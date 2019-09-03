В Орле появилось еще одно мобильное приложение для транспорта

В Орле появилось еще одно мобильное приложение, показывающее, где находится общественный транспорт в режиме реального времени. Новое приложение позволяет:

— Заранее посмотреть, где находится нужный автобус и не торопиться на остановку.

— Быстро найти альтернативу маршруту, который только что уехал.

— Дождаться транспорта, который довезёт без пересадок.

— Не втискиваться в переполненный салон, ведь за этой маршруткой едет следующая.

Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает и выбрать, на чём ехать. Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку.

Функция работает онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к Интернету.

Информация поступает через спутник ГЛОНАСС и обновляется с минимальной задержкой. Если автобус задержался в пробке или сошёл с маршрута по любой другой причине, через 30 секунд изменения уже отобразятся на карте.

Напомним, ранее в Орле уже был запущен сайт БАС57, который показывал маршрутки. Затем в дополнение к сайту было разработано довольно удобное мобильное приложение. Теперь число приложений стало расти и уже увеличилось до двух. Вместе с тем, следует отметить, что в первом приложении БАС57 ни троллейбусов, ни трамваев не было. В новом приложении 2 ГИС появился и муниципальный транспорт.