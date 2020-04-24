В Орле появился еще один «карточный домик» — аварийное здание начало рассыпаться

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, 23 апреля, в 16.00 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) позвонила жительница дома №113 по ул. Серпуховской. Она сообщила, что в ее квартире №8 обвалилась часть потолка размером около 1 кв. метра и что пострадавших нет. В квартире №8 официально никто не зарегистрирован, позвонившая является единственным собственником, но проживают в квартире пять человек, четверо из них дети в возрасте от 1 года до 17 лет.

Сам дом двухэтажный, 14-квартирный, построен в 1957 году. Признан аварийным в мае 2015 года. В реестре многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, значится под №108. Его расселение предусмотрено в период 2024-2025 г.г., с крайним сроком до 31 декабря 2025 года.

Администрация города Орла 11 января 2016 года уведомила жителей дома о возможности переселения в маневренный фонда до момента переселения в новое жилье. Заявлений от жителей по поводу переселения в маневренный фонд в администрацию города Орла не поступало.

По ситуации в доме №113 вчера прошло внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), которое началось в 19.15. По результатам заседания председатель КЧС и ОПБ, глава администрации города Орла Александр Муромский дал следующие основные поручения:

1. АО ГК «Орел — Отель» (И.И. Сафонова) быть в готовности разместить жителей дома №113 по ул. Серпуховской в пункте временного размещения, в гостинице «Русь». (Срок исполнения: 23.04.2020г.)

2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А. Гришин):

— организовать уточнение прописанных в доме №113 по ул. Серпуховской;

— организовать повторную выдачу уведомлений жителям дома №113 по ул. Серпуховской о возможности их переезда в пункт временного размещения (ПВР);

— в случае согласия на переезд жителей дома №113 по ул. Серпуховской в ПВР, совместно с управлением по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), территориальным управлением по Железнодорожному району (Ю.М. Тарасов) организовать переселение жителей дома №113 по ул. Серпуховской в пункт временного размещения, созданный на базе гостиницы «Русь». (Срок исполнения: 23.04.2020г.)

3. Директору МКУ «СТО» (Цуканов И.М.) выделить необходимое количество транспорта для перевозки изъявивших желания жителей дома №113 по ул. Серпуховской в ПВР.

4. УМВД России по городу Орлу (С.Н. Бахтин) организовать дежурство у дома №113 по ул. Серпуховской. (Срок исполнения: до особого распоряжения).

5. Управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. Данилевская):

— организовать личную встречу с многодетной матерью, хозяйкой пострадавшей квартиры №8 дома №113 по ул. Серпуховской, и оказать ей всестороннюю помощь в рамках действующего законодательства. Оказать содействие в получении помощи через Департамент социальной защиты населения Орловской области. (Срок исполнения до 24.04.2020г).

6. МКУ «УКХ» (Фролов Д.А.) и управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А. Гришин) организовать постоянный мониторинг состояния дома №113 по ул. Серпуховской.

7. МКУ «УКХ» (Фролов Д.А.) организовать обследование поврежденной квартиры с составлением акта. (Срок исполнения: до 18.00. 24.04.2020г.)

8. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев):

— предусмотреть финансовые средства из резервного фонда администрации города Орла для обеспечения проживания и питания переселенных жителей в пункте временного размещения . (Срок исполнения: с момента переселения граждан дома №113 по ул. Серпуховской в ПВР).

Сразу после заседания и принятия решений к жильцам выехали мэр города Орла Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский. Они пообщались с жильцами и выразили готовность оказать им всяческое содействие для разрешения текущей ситуации, довели до них решения КЧС и предложили для всех, кто пожелает, экстренно организовать переезд в ПВР.

Этим предложением решила воспользоваться только одна семья из четырех человек, проживающая в квартире №7. В этой ситуации их квартира не пострадала, но они выбрали вариант более комфортный для проживания. Жильцы пострадавшей квартиры №8 приняли решение переехать к родственникам. Дальнейшие действия в отношении всего дома в целом и отдельно квартиры № 8 будут приняты после обследования, которое проводит управление коммунальным хозяйством города Орла.