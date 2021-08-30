30 августа 2021



В Орле появился первый «умный» пешеходный переход

В Орле тестируют интеллектуальную систему предотвращения ДТП.

«Умный» пешеходный переход появился около остановки «Автовокзал» на ул. Комсомольской.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, интеллектуальная система представляет собой устройство визуального (светового) сопровождения людей на нерегулируемых пешеходных переходах.

-В момент нахождения пешехода в зоне контроля активируется динамический режим подсветки. Текущее местоположение человека вычисляется и подсвечивается соответствующим светодиодным модулем, обеспечивая непрерывное сопровождение движения пешехода на «зебре», — рассказал начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Никита Митряев. —

Помимо этого система имеет возможность фото- и видеофиксации. Кадры нарушений направляются прямиком в ГИБДД.

В дальнейшем планируется оборудование «умных» пешеходных переходов возле учебных заведений.

 

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Опубликовано 30 Авг 2021 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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