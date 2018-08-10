10 августа 2018



В Орле появился пешеходный светофор с подсветкой перехода и Wi-Fi

На перекрестке улиц Брестская и Максима Горького в Орле установили светофор с подсветкой пешеходного перехода по проекту ГБУ «МосТрансПроект». В светофор встроена камера, фиксирующая движение транспорта, — рассказал директор московского транспортного института «МосТрансПроект» Александр Поляков.

«Умный светофор» установлен на перекрестке вблизи поликлиники №5 и лицея №22, в котором учится тысяча школьников. В осеннее и зимнее время в школу и обратно дети добираются в темное время суток, поэтому встроенная в светофор подсветка повысит безопасность движения: она дополнительно привлечет внимание пешеходов и водителей. Кроме того, благодаря встроенному модулю Wi-Fi вокруг светофора будет работать беспроводной интернет. Другие специальные датчики позволят измерять температуру воздуха и уровень угарного газа», — пояснил Александр Поляков.

За счет встроенной камеры светофор может отслеживать дорожную ситуацию и интенсивность движения. На начальном этапе эти данные будут поступать в региональную навигационно-информационную систему, а в дальнейшем могут передаваться в ГИБДД, МЧС и другим заинтересованным специальным службам.

 

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Опубликовано 10 Авг 2018 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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