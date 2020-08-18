В Орле появится еще два детских сада

В областном центре кипит работа на строительных площадках детского сада №93 на ул. Родзевича-Белевича в Северном районе и яслей в на ул. Планерной в Заводском районе. Детский сад №93 рассчитан на 155 мест. Работы по II этапу строительства ведутся в соответствии с графиком, рассказали в управлении градостроительства администрации города Орла. Сейчас на стройке работают 28 человек и две единицы техники. Объект уже готов на 40%. Так, завершается кирпичная кладка второго этажа, частично выполнен монтаж плит перекрытия второго этажа, монтируются трубы отопления, внутренняя электропроводка и окна ПВХ, ведется оштукатуривание внутренней поверхности стен. Заказчик работ — УКС — проводит конкурентные процедуры по приобретению оборудования. Согласно условиям муниципального контракта, строительство этого объекта, должно завершиться к 10 декабря 2020 года.

Возведение яслей по ул. Планерной началось 26 июня 2020 года. Объект рассчитан на 80 мест. Сейчас на строительной площадке производится вынос сетей электроснабжения из пятна застройки, вырыт котлован, огорожена строительная площадка, установлен паспорт объекта строительства. Срок выполнения работ — до 25 июля 2021 года.

В дальнейшем в Орле появятся ещё два учреждения дошкольного образования: сад-ясли на 80 мест в 795 квартале Северного района и сад-ясли на 160 мест на ул. Ливенской в Железнодорожном районе.

По первому объекту проектная документация, аналогичная проекту яслей по ул. Планерной, разработана и проходит государственную экспертизу в АУ ОО «Орелгосэкспертиза». Далее состоятся конкурентные процедуры по выбору подрядчика.

Строительство второго объекта планируется осуществить через мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, благодаря которым предметом одного муниципального контракта может быть одновременно подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, производство строительно-монтажных работ и ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Для этого уже проведены необходимые подготовительные работы: внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Орла, сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок, разработан градостроительный план земельного участка.

Также, по результатам электронного аукциона была выбрана подрядная организация по проектированию документации, а 20 июля 2020 года заключен муниципальный контракт. Заказчиком работ выступает УКС.

Планы, фасады и схема планировочной организации земельного участка находятся на согласовании с УКС и управлением образования администрации города Орла. Решаются технические вопросы по сетям инженерного обеспечения.