В Орле появится еще один детский технопарк «Кванториум»

В этом году в рамках реализации нацпроекта «Образование» в гимназии №19 появится площадка для интеллектуального развития подрастающего поколения — технопарк «Кванториум». Школьный «Кванториум» – это инновационная модель образования, расширяющая и дополняющая содержание общего образования. Новая площадка позволит развить у молодёжи естественно-научную, математическую и информационную грамотность, поможет в формировании критического и креативного мышления.

Участие в нацпроекте «Образование» позволит обновить инфраструктуру и материально-техническую базу гимназии №19. Это, в свою очередь, создаст условия для повышения охвата детей по общеобразовательным программам естественно-научной и технологической направленностей. «Кванториум» на базе гимназии № 19 будет работать по трём обязательным и трём дополнительным направлениям. К первой категории относятся физика, химия и биология, а к инновационным — хайтек, энерджи и нано. Открытие технопарка «Кванториум» запланировано на 1 сентября 2021 года.