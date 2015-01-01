В Орле появится еще одна ярмарка. И огромная пробка

С 21 апреля в Железнодорожном районе города Орла откроется новая ярмарочная площадка рядом с гипермаркетом «Европа-51». Ярмарка будет работать еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 19.00, — сообщили в пресс-службе облправительства.

Кроме продуктов питания орловских сельхозтоваропроизводителей на ярмарке в широком ассортименте будет представлены саженцы плодоовощных и декоративных культур. Областным властям удалось договориться с руководителями «Корпорация «ГРИНН» и общества «Европа» об организации ярмарочных площадок на территориях, прилегающих к крупнейшим гипермаркетам. Так, ярмарочная площадка рядом с гипермаркетом «ЛИНИЯ-2» по улице Михалицына, 5 уже работает. Помимо этого, в начале мая планируется открытие ярмарочной площадки на территории, прилегающей к гипермаркету «Европа-48» по улице Металлургов, 17.

Организация ярмарочных площадок около крупных предприятий торговли дает возможность товаропроизводителям широко представить свою продукцию и познакомить с новинками ассортимента как потребителей, так и торговые сети, а населению — выбрать продукцию местных сельхозтоваропроизводителей по оптимальной цене при территориальной доступности. Организациям торговли это позволит изучить покупательских спрос населения на товары орловских производителей и в дальнейшем заключить с ними договор поставки.

Между тем, никто не просчитывал — как повлияет ярмарка на Московской на движение транспорта. Напомним, организованная на этой площадке зимой лотерея для покупателей гипермаркета создала громадную пробку. В этом месте нет нормальной транспортной развязки, а припаркованные по бокам улицы Московской машины суживают и без того не слишком широкую трассу. К чему приведет новая ярмарка — орловцы узнают совсем скоро.