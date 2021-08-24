24 августа 2021



В Орле появится еще одна ярмарочная площадка

На ул. Московской, 67 у гипермаркета «Европа» развернётся ярмарка «Хлебосольный выходной». Она будет действовать каждую неделю. Администратором выступит «Спецавтобаза». Жители Железнодорожного района смогут приобрести здесь молочную продукцию, сыры и колбасы, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и овощи, грибы и сезонные ягоды и другие товары напрямую у производителя. Аналогичные площадки действуют во всех районах Орла.

Заинтересованных в предоставлении торговых площадок на новой ярмарке просим обращаться в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Телефон для справок: 30-70-34, 8-910-747-04-45, 76-27-42 (отдел потребительского рынка финансово-экономического управления администрации Орла)

 

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Опубликовано 24 Авг 2021 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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