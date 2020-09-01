В Орле появится новая школа

Новое общеобразовательное учреждение будет построено на улице Зеленина в рамках нацпроекта «Образование». Школа рассчитана на 1 225 мест. Заказчик (УКС) получил положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий в отношении объекта. Что касается проекта, он находится на экспертизе АУ ОО «Орёлгосэкспертиза» с 29 июля 2020 года. К нему предъявлены замечания, которые устраняются.

Помимо новой школы в Орле планируется построить дополнительные помещения для уже существующих объектов общего образования. Так, при лицее №40 появится отдельное здание для начальной школы, рассчитанное на 500 мест. Это количество может варьироваться при согласовании эскизного проекта.

Муниципальный контракт на проектирование пристройки к лицею №40 заключён 21 апреля 2020 года с ООО «НЭП». Его стоимость – 3,96 млн рублей. Однако планы здания начальной школы и генеральный план не удовлетворили УКС, и в адрес ООО «НЭП» направлена претензия. Готовятся материалы к досрочному расторжению контракта.

Дополнительные места появятся и в школе №50: здесь запланировано возвести пристройки для начальной и средней школы. Обе пристройки в совокупности вместят в себя не менее 350 учеников. Проектированием с 20 мая 2020 года занимается ООО «АгроПромИнжениринг-П». Стоимость муниципального контракта – 3,262 млн рублей. На текущий момент проанализировано будущее функционирование помещений, необходимых для работы школы после увеличения количества учащихся. Планы этажей, схема размещения на земельном участке и 3D-проекции с вариантом предполагаемого положения пристроек к существующей школе редактируются по замечаниям управлений образования и градостроительства администрации города Орла.

Представители проектной организации 18 августа 2020 года встретились с руководством лицея №50 и обсудили вопросы о количестве обучающихся и планировке пристроек. По итогам обсуждения ООО «АгроПромИнжениринг-П» были получены замечания, на основе которых вносятся коррективы, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Также в ближайшее время в Орле в рамках реализации национального проекта «Демография» появятся новые детские сады. Так, в декабре 2020 года будет предъявлен к сдаче объект в микрорайоне №6, а в июле 2021 года — на ул. Планерной. Ещё два детских садика находятся на стадии проектирования.