В Орле появится памятник «детям войны»

Инициативу регионального отделения Российского военно-исторического общества по установке памятника «Дети войны» рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета. Как отметила заместитель главы администрации города Екатерина Данилевская, для размещения памятника предлагалось несколько площадок. В итоге выбор остановился на территории, ограниченной улицами: 1-я Посадская, Васильевская, Карачевская. Место для установки согласовано с управлением по государственной охране объектов культурного наследия и одобрено областным градостроительным советом. «Расходы по проектированию, изготовлению и установке памятника будут произведены за счет внебюджетных средств», — подчеркнула Данилевская.

Автором проекта является российский скульптор-монументалист, архитектор Денис Стритович. Депутаты отметили, что профильной городской комиссией в июле 2018 инициатива по установке памятника была поддержана. На том заседании депутат Иван Дынкович высказал особое мнение по выбору места установки. Он отметил, что необходимо будет оборудовать подход к памятнику, предусмотреть дорожные знаки, парковку, благоустройство территории, демонтаж рекламных конструкций.

На это так же обратила внимание депутатов в ходе обсуждения на профильном комитете председатель комитета Татьяна Малыгина. Она отметила, что место выбрано на перекрестке с интенсивным дорожным движением, что затрудняет посещение памятника и организацию мероприятий возле него. Итоговое решение по установке памятника предстоит обсудить депутатам на предстоящей 30 августа сессии, — отметили в пресс-службе горсовета.