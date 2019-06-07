В Орле появится приложение для контроля вывоза мусора

У орловцев появится мобильное приложение «Сделай Орел лучше». Новинку анонсировали разработчики этого проекта — ОГУ им. И.С.Тургенева. Презентация проекта состоится на ближайшем заседании оперативного штаба по контролю за вывозом мусора, — рассказали в пресс-службе горсовета.

На текущий момент сложилась непростая обстановка с вывозом мусора в областном центре. Не всегда у горожан есть возможность подолгу ждать ответа от регопреатора. Для удобства орловцев и будет запущено мобильное приложение. В перспективе, любой житель, зарегистрировавшийся на сайте «Сделай Орел лучше» или скачавший мобильное приложение, сможет отправить свою заявку и она сразу попадет в систему. Для этого им необходимо будет сделать только фото и переслать его. Адрес определяется автоматически, через GPS навигатор.

Как отметил один из разработчиков программы Роман Лунев, информация будет направлена сразу всем участникам процесса: в управление городского хозяйства, регопреатору, перевозчику. После того, как заявка была получена, модератор выбирает набор статуса. Таким образом, орловцы смогут в режиме реального времени отслеживать ситуацию: когда и какому перевозчику заявка была передана, когда приступили к ее выполнению и когда выполнили с приложенным фото.

По мнению мэра города, это поможет увидеть реальную картинку по всему областному центру и ежемесячно можно будет делать выводы о работе перевозчиков, исполнения ими своевременного вывоза мусора согласно графику.

Кроме того, в случае, если приложение будет пользоваться популярностью, то его функции будут значительно расширены. Пока приложение смогут установить пользователи устройств на платформах Android, для iOS — проходит тестирование.