В Орле появится сайт по контролю за вывозом мусора

Сайт «СделайОреллучше» представили на оперативном штабе по контролю за вывозом мусора. Пользователи устройств на платформах Android уже сейчас могут скачать мобильное приложение. Жители Советского района оценить работу приложения смогут в первых числах июля. По словам разработчика, Романа Лунева, поэтапно, до конца года, все смогут полноценно им пользоваться. Как пояснили в пресс-службе горсовета, инициатором создания такого приложения выступил мэр города Василий Новиков. Он посчитал, что это поможет увидеть реальную картинку по всему областному центру и ежемесячно можно будет делать выводы о работе перевозчиков, исполнения ими своевременного вывоза мусора согласно графику.

Эта система направлена на выстраивание и оптимизацию графика вывоза мусора; выявления мест постоянного перенакопления мусора, с определением контейнерных площадок, требующих расширения, мест несанкционированного «сброса» мусора, сторонними организациями, которые не заключили договоры на вывоз мусора.

Горожане, зарегистрировавшиеся на сайте «СделайОреллучше» или скачавшие мобильное приложение, смогут отправить свою заявку о проблеме по вывозу мусора, стихийных свалках и т.д. и она сразу попадет в систему. Затем заявка попадает модератору, который осуществляет корректность входных данных и либо отклоняет заявку, либо перенаправляет ее регопреатору на исполнение. В свою очередь, УК «Зеленая Роща» просмотрев и ознакомившись с заявкой принимает решение о ее перенаправлении на исполнение компании перевозчику ответственной за район. Компания перевозчик ознакомившись с поступившей заявкой осуществляет комплекс мероприятий по решению возникшей проблемы, о чем выкладывает информацию в систему. После чего заявка является выполненной.

Система фиксирует весь комплекс выполняемых в системе действий, на основании этой аналитической информации в дальнейшем могут приниматься различные управленческие решения.

Таким образом, орловцы смогут в режиме реального времени отслеживать ситуацию: когда и какому перевозчику заявка была передана, когда приступили к ее выполнению и когда выполнили с приложенным фото. Регоператор также будет иметь возможность прикреплять фото, чтобы подтвердить решение проблемы.