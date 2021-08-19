19 августа 2021



В Орле появится скалодром

Орловская область вошла в перечень регионов, которым Министерством спорта РФ в рамках  нацпроекта «Демография» будет оказана поддержка в создании условий для экстремальных видов спорта. Проект планируется реализовать в 2022-2024 годах, информирует официальный Портал Орловской области.

На эти цели региону выделят порядка 20 млн рублей.

Спортивная инфраструктура в дальнейшем будет развиваться на территориях Парка Победы и Центрального стадиона им. В.И. Ленина. В частности, стена для скалолазания появится на стадионе.

 

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Опубликовано 19 Авг 2021 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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