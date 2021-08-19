В Орле появится скалодром

Орловская область вошла в перечень регионов, которым Министерством спорта РФ в рамках нацпроекта «Демография» будет оказана поддержка в создании условий для экстремальных видов спорта. Проект планируется реализовать в 2022-2024 годах, информирует официальный Портал Орловской области.

На эти цели региону выделят порядка 20 млн рублей.

Спортивная инфраструктура в дальнейшем будет развиваться на территориях Парка Победы и Центрального стадиона им. В.И. Ленина. В частности, стена для скалолазания появится на стадионе.