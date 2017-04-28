В Орле появится скамья «На крыльях детства»

В субботу, 9 сентября, в 12.00 у ротонды в сквере Семьи (левый берег Орлика возле Ленинского моста) состоится праздник, посвященный Всемирному Дню красоты. В этот день на аллее сквера откроют новый арт-объект — скамью «На крыльях детства», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, уже несколько лет на берегу Орлика появляются арт-объекты: «Скамья примирения», «Скамья желаний», «Скамья вдохновения», скамья «Счастливая семья». В программе праздника — работа тематических площадок для детей и взрослых. Орловский техникум сферы услуг проведет мастер-классы по парикмахерскому мастерству и маникюру. Для участников также пройдут мастер-классы по бисероплетению. Школьники, которые хотят проверить свою смекалку и эрудицию, смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах, подготовленных работниками библиотек нашего города. Для них также будут организованы спортивные состязания.