В Орле появится сквер имени Аграновича

В Орле в Железнодорожном районе появится сквер, который будет носить имя поэта Евгения Даниловича Аграновича. Такое решение было принято на внеочередной сессии горсовета.

С просьбой увековечить память поэта в администрацию города обратились сразу несколько общественных организаций. Изначально вопрос был рассмотрен на заседании городской комиссии по наименованию, переименованию улиц. Там решили установить статус «сквер» и присвоить наименование «сквер им. поэта Аграновича» элементу планировочной структуры, расположенному напротив дома № 2 по ул. 4-я Курская с нечетной стороны, идущему вдоль дома № 20 по ул. Пушкина и дома № 9 по улице Новосильской.

Евгений Данилович Агранович — известный советский и российский писатель, поэт, участник Великой Отечественной войны. Уроженец Орла. В его творческом наследии особое место занимают песни, посвященные теме войны.

На фронт ушел добровольцем истребительного батальона в июле 1941 года. Позже воевал в должности поэта фронтовой газеты «Бей врага», литработника фронтовой газеты «За Сталина!». В наградном было просто написано: «Смелый, самоотверженный, отлично владеющий всеми видами оружия, журналист-поэт, часто бывающий на поле боя». Этот поэт при наступлении немцев и возникшей среди бойцов панике, бросился за ними в лес, собрал, организовал оборону и дал отпор противнику. Через газету распространял опыт передовых воинов, снайперов, пулеметчиков, саперов, на котором учились тысячи защитников Родины.

В 1948 году окончил литературный институт имени Горького. Сценарист игровых и анимационных фильмов, автор текстов песен к ряду фильмов (в том числе популярных — «Я в весеннем лесу пил березовый сок» — «Ошибка резидента» и «От героев былых времен не осталось порой имен» — «Офицеры»).

В 2001 году в издательстве «Вагант» у Аграновича вышел двухтомник с основными прозаическими и поэтическими произведениями, а также с иллюстрациями, многие из которых — фотографии скульптурных работ — позволяют узнать Аграновича как художника.

Ушёл из жизни 29 января 2010 года в Москве. Похоронен на 42-м участке Востряковского кладбища столицы.