22 апреля 2022



В Орле появится сквер пограничников

Одна из самых живописных площадок города получит собственное имя – «Сквер пограничников». Такое решение предложит горсовету прошедший комитет по образованию культуре и социальной политике. Как рассказал депутатам начальник управления градостроительства администрации города Владимир Плотников, предложение о присвоении такого имени сделано по обращению Орловской региональной общественной организации ветеранов Пограничных войск. «Планируется развитие территории с разбивкой аллей, есть идея установки пограничных столбов разных эпох», — добавил Плотников.

Заместитель председателя профильного комитета Лариса Антошкина подчеркнула, что предлагаемая территория имеет великолепный ландшафт, с которого открывается вид на место образования города – «Стрелку» — слияние реки Ока и реки Орлик, где исторически и размещалась пограничная застава для защиты южных границ Русского государства.

 

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Опубликовано 22 Апр 2022 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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