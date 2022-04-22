В Орле появится сквер пограничников

Одна из самых живописных площадок города получит собственное имя – «Сквер пограничников». Такое решение предложит горсовету прошедший комитет по образованию культуре и социальной политике. Как рассказал депутатам начальник управления градостроительства администрации города Владимир Плотников, предложение о присвоении такого имени сделано по обращению Орловской региональной общественной организации ветеранов Пограничных войск. «Планируется развитие территории с разбивкой аллей, есть идея установки пограничных столбов разных эпох», — добавил Плотников.

Заместитель председателя профильного комитета Лариса Антошкина подчеркнула, что предлагаемая территория имеет великолепный ландшафт, с которого открывается вид на место образования города – «Стрелку» — слияние реки Ока и реки Орлик, где исторически и размещалась пограничная застава для защиты южных границ Русского государства.