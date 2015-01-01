В Орле появится жилой комплекс «Московский парк»

Группа «Новостройки города Орла» познакомила с эскизом застройки жилого комплекса «Московский парк», который планирует застраивать фирма «Орелстрой». Территория комплекса разделена на два основных земельных участка, на каждом из которых запроектировано по три 16-этажных панельных дома. Адреса домов привязаны к несуществующим пока улицам Кузнецова и Космонавтов, строительство которых данным проектом не предусматривается. Подъезд к будущему жилому комплексу планируется осуществлять по Межевому переулку, в перспективе подлежащему расширению.