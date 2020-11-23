23 ноября 2020



В Орле появятся двести новых урн

Как сообщает администрация города Орла, до конца года в парках и скверах областного центра появятся 200 новых урн.

Чиновники скрупулезно перечислили все общественные территории, где обновят урны. Речь идёт о скверах им. Маяковского, им. Лескова, им. А.Г. Шипунова (перед заводом «Дормаш»), им. Поликарпова, им. В.А. Русанова, им. А.П. Иванова, им. Академика Фомина, им. В.С. Калинникова, генерала А.П. Ермолова, у памятника Советским лётчикам, у памятника И.А. Бунину, Десантников (в районе 909 квартала), Артиллеристов, Ветеранов (в районе дома №282 по ул. Комсомольской), Орловских партизан, Семьи, «Промышленный» (ограниченный ул. Московской, пер. Трамвайным и пл. Поликарпова), «Ливенский», «Металлург» (у памятника «Алёша), «Октябрьский» (перед зданием «Орлэкс»), «Автовокзальный» (напротив здания «Дом моды»), «Университетский» (напротив магазина «Москва»), «Бунинский» (у библиотеки им. И.А. Бунина), «Разградский», парках «Семинарский», «Орловская крепость», бульваре Космонавтов, аллее им. К.М. Наумовой, мемориальном комплексе захоронения жертв фашизма на ул. Красноармейской, озеленённых территориях на Привокзальной и Богоявленской площадях.

 

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Опубликовано 23 Ноя 2020 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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